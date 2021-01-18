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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi

- Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi

Ankara Kalesi ve çevresinden hava görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Yazla Kar Yağışı 


- Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ankara’nın sembolü olan Ankara Kalesi ve çevresi havadan görüntülendi. Ankaralıların özlediği kar yağışı bugün Başkent’in tamamına yakınında etkisini gösterdi. Şehrin büyük bir kısmını etkisi altına alan ve öğle saatlerine kadar etkisini gösteren yağış sonrası Başkent beyaza büründü. Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli cami ve eski Ankara evleri beyazla birleşince ortaya çıkan muhteşem manzara havadan görüntülendi. (ENG-
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