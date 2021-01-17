Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza boyanan doğa harikası yaylada çamların güzelliği mest etti

Beyaza boyanan doğa harikası yaylada çamların güzelliği mest etti

drone görüntüsü

Çekim Dumanlı Yağan Irak 

-Yaylanın içinden normal görüntüler

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'nın doğa harikası yaylası yağan karla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Beyaza boyanan karla kaplı çam ormanları ve dumanlı dağları ile eşsiz görünüme kavuşan yayla drone ile havadan görüntülendi. Büyükorhan ilçesinde bulunan Görecik yaylası yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yağan karla birlikte başka bir güzelliğe kavuşan yayla beyaz gelinliğini giydi. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili doğa harikası yaylada yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görenleri kendine hayran bırakan bir güzelliğe kavuşan yaylanın karlarla kaplı hali gece ve gündüz çekimi ile sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı