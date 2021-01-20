Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu

Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu

Genel görüntü

-Mahallede görüntü
-Hastadan görüntü
-Vatandaş ve ekiplerden görüntü
-Taşımakta görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KOAH hastası Beyaz Tunç için mahalleliler ve ekipler seferber oldu. Yüksekova Devlet Hastanesinde KOAH hastalığından dolayı tedavi gören Beyaz teyze, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün ekipleri ve sağlıklı çalışanlarının yardımıyla mahalleye getirildi.
Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Beyaz Tunç, mahalleye getirildikten sonra ekiplerin ve tüm mahallenin yardımıyla evine kadar taşındı. Beyaz Tunç'un yakınları ise ekiplere ve yardımcı olan tüm mahallelilere teşekkür etti. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı