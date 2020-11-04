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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
-Beyaz Saray Yakınlarında Tansiyon Yükseliyor

-Beyaz Saray Yakınlarında Tansiyon Yükseliyor

ABD’deki protestolar

Polis Müdahale Seçimin Ardından Demir Korkuluk Tıbbi Malzeme Başkanlık Seçimi 

-Protestocuların polisle çatışması
-Bisikletli polisler
-Beyaz Saray'a doğru yürüyen insanlar
-Müzik eşliğinde dans edenler
-Kaynak: Sosyal Medya

(WASHINGTON) - Beyaz Saray yakınlarında tansiyon yükseliyor WASHINGTON

- ABD’de yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza’da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden taraftarları arasında çatışma çıktı, polis müdahalede bulundu. ABD’deki Başkanlık seçiminin sonuçları henüz açıklanmamışken, seçim sonuçlarını takip eden binlerce vatandaş Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza’da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump taraftarları ile Demokratların adayı Joe Biden taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Trump ve Biden yanlıları arasında çıkan çatışmalara polis müdahale etti. Polisler caddeye bisikletleriyle set çekerek protestoculara geri çekilmeleri için uyarıda bulundu. Göstericiler ise polise bisikletleri iterek ve bağırarak karşılık verdi. Biri dün gece erken saatlerde olmak üzere toplamda 3 kişi “genel ahlaka aykırı davranışlarda” bulundukları gerekçesiyle için polis tarafından gözaltına alındı. Başkent Washington DC’nin diğer bölgelerinde de yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden protestocuların su, yiyecek ve tıbbi malzeme depoladıkları görüldü.
Bölgedeki pek çok iş yeri seçimin ardından çıkması muhtemel olaylar nedeniyle demir korkuluklarla güçlendirilerek kapatılırken, Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Beyaz Saray’ın etrafına dev bir çit çekilerek olası şiddet olaylarına karşı polis ve itfaiye personeli arttırıldı. Ayrıca bölgede Acil Durum Operasyon Merkezi kuruldu.
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