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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaz örtüyle kaplanan tarihi kaleye karşı hatıra fotoğrafı

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi kaleye karşı hatıra fotoğrafı

tarihi kale ve köprüden görüntün

Hatıra Fotoğrafı Kar Yağışı 

-vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesi
-parklarda oynayan çocuklardan görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz bir örtüyle bürünürken karla kaplanan tarihi Osmancık Kalesi ve Koyunbaba köprüsü güzel manzara oluşturdu. Fotoğraf meraklıları tarihi kale ve köprü manzarasında bol bol fotoğraf çektirdi. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise karda kayarak neşeli dakikalar geçirdi. (MMY-BÖ-KA-Y)
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