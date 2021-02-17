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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii hayran bıraktı

Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii hayran bıraktı

Drone görüntüsü

Kar Yağışı Irak 

-Detay

( İSTANBUL - DRONE - EK) İSTANBUL

- İstanbul'da süren yoğun kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışıyla birlikte drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii adete hayran bıraktı.İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Camii ise kar ile birlikte görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz örtü ile kaplanan Çamlıca Camii drone ile havadan böyle görüntülendi.
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