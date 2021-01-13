Beyaz örtülü çam ağaçları mest etti

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--çam ağaçlarından görüntü



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da bugün sabah saatleri başlayan kar yağışının ardından şehirler arası yol kenarlarında bulunan çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Kentte bugün sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağacalar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yaklaşık yarım gün devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının durması ile birlikte kentte doğa adeta beyaza bürünürken, araçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri mest etti. Öte yandan olumsuz hava koşulları kentte çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Afyonkarahisar- Antalya yolunda bulunan Damlalı boğazı da karla kaplandı. Sabah saatlerinde ekipler burada çalışmalarını sürdürerek yolun kapanmasının önüne geçti. (MT-Y)



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