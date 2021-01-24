Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe mest etti

Beyaz örtü ile kaplanan Kartepe mest etti

- Kartepe'nin drone ile çekilen görüntüleri

Kayak Merkezi Yağan Kar Yağışı Irak 

-- Detaylar

( KOCAELİ -DRONE-ÖZEL)- Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kartepe'nin güzellikleri havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe’de kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz manzaralar, doğaseverleri hayran bırakıyor. Samanlı Dağları’nın zirve noktasında bulunan Kocaeli’nin Kayak merkezi Kartepe’de geçtiğimiz hafta yağan kar, zirvenin doğal güzellikleri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışı sornasında açan güneş ile ışıl ışıl olan Kartepe’de oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Drone ile havadan kaydedilen doğal güzellikler, doğaseverleri ise hayran bıraktı. (GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı