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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyaz örtü altındaki İstanbul'dan kar manzaraları

Beyaz örtü altındaki İstanbul'dan kar manzaraları

Drone görüntüsü

Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 

-Çatılar
-Bulutlar
-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası çatılardaki beyaz örtü havadan görüntülendi. Bulutların oluşturduğu görüntü de görenleri mest etti. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası havadan geçilen görüntüler görenleri adeta mest etti. Evlerin çatıları beyaza bürünürken, bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışının ardından oluşan bulut manzarası ve beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.
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