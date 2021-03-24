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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası

Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası

Çatılardan drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) - İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürüdü İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla beraber kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaz örtü altına kalan çatılar drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekline görüntülerde tüm çatıların beyaz örtü altında olduğu görüldü.

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