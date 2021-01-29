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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyaz gelinliğini giyen Trakya’nın incisi havadan görüntülendi

Beyaz gelinliğini giyen Trakya’nın incisi havadan görüntülendi

GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( TEKİRDAĞ ) -- Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu TEKİRDAĞ

Yazla Ormanlı Kar Yağışı 


- Kar yağışı sonrası Trakya’nın incisi olan Tekirdağ beyaz gelinliğini giydi. Drone ile havadan çekilen Tekirdağ’da kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan kar yağışı Tekirdağ’ı beyaz örtüyle kapladı. Kent genelinde kar yağışı etkisine kaybettikten sonra güneş yüzünü gösterirken, kar yağışı sonrası Trakya’nın incisi Tekirdağ beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Tekirdağ, drone ile havadan görüntüledi. Kentin çevresinde bulunan ormanlık alanlarda kar yağışı sonrası beyaza büründü. Karlarla kaplanan yeşil ormanlar, Marmara Denizi eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Güneşin yüzünü göstermesiyle, kenti beyazlarla kaplayan karlar erimeye başladı.

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