Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaz gelinliğini giyen 'tarihi yarımada' görüntülendi

Beyaz gelinliğini giyen 'tarihi yarımada' görüntülendi

Yarımada detay

Sofya Tarihi Yarımada Kar Yağışı 

-Ayasofya detay
-Sultanahmet detay
-Kar manzarası detay
-Yollar detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı