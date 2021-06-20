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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaz eşya hırsızları kamerada

Beyaz eşya hırsızları kamerada

Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Beyaz Eşya Hırsız 

-Şüphelilerin adli makamlara sevk edilme anları
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Osmangazi ve Karagöz mahallelerinde bir ikamette ve iş yerinde meydana gelen beyaz eşya hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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