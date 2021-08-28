'Beyaz çarşaflı' motosiklet hırsızı kamerada



- Çorum'da giydiği beyaz çarşafla bir apartmandan motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek olduğu değerlendirilen hırsızın binaya çarşafla girdiği, motosikleti aldıktan sonra üzerindeki çarşafı olay yerine bırakıp kafasına kask takarak binadan ayrıldığı görüldü.

İlginç hırsızlık olayı, Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Ana caddeden üzerine giydiği beyaz çarşafla binaya giren kişi, binanın sığınak bölümündeki motosikleti çaldıktan sonra üzerindeki çarşafı çıkarıp kask takarak binadan uzaklaştı. Olaydan iki gün sonra söz konusu motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede ise motosikletin plakası ve ayaklığının yerinde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. (TG-BÖ)

