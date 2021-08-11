Beton santrali sele böyle kapıldı

-İlçeden sel görüntüleri



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'un Ayancık ilçesinin ardından Türkeli ilçesi de sele teslim oldu. Bir beton santrali sel sularına kapıldı. Türkili’de dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, köprüler yıkıldı, Türkeli'ye ulaşım sağlanan tüm yollar ulaşıma kapandı. İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağmur, Türkeli Çayı’nın taşmasına sebep oldu. Akarsuyun taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı, çok sayıda iş makinesi ve araçlar denize sürüklendi. İlçedeki beton santrali de tamamen sele kapıldı. Çimento silosunun çayda sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi. Türkeli-Ayancık karayolu İkisu Köprüsü, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Çayağzı Köprüsü, Yılanlık, Çayırlar, Yeşiloba, Satı köyleri köprüleri de derelerin taşması sonucu yıkıldı. Böylelikle Türkeli ilçesine bağlanan tüm yolların ulaşıma kapandığı belirtilirken, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yağışların devam ettiğini, vatandaşların kendi tedbirlerini alarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. (YCA-SLH

