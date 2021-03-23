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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

Yaralı sürücünün ambulansa bindirilmedi

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Beton Mikseri Polis Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Beton mikseri sürücüsünün konuşması

( OSMANİYE -ÖZEL)- Yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı OSMANİYE

- Osmaniye’de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Fakıuşağı köprüsü civarında meydana geldi. İbrahim Kurt yönetimindeki 31 TF 382 plakalı beton mikseri sağ şeritten sol şeride geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACH 985 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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