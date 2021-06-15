Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Beton mikseri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

Beton mikseri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

Kaza yapan mikserden görüntü

Beton Mikseri Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-Ambulansın geçişi
-Mikserden görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Kepçe ile yapılan çalışmalardan görüntü
-Sürücünün çıktığı havalandırma camından görüntü
-Olay yerinden detaylar

( KARABÜK ) - Mikserin kabininde sıkışan sürücü havalandırma camından çıkarak kurtuldu KARABÜK

- Karabük-Yenice karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Kazada ezilen mikserin kabininde sıkışan sürücü ise havalandırma camından çıkarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Yenice Karayolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. Sadi Çiftçi (47) idaresindeki 78 DD 302 plakalı beton mikseri yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatarak kayaya çarptı. Bu sırada devrilen mikserin sürücü Çiftçi, çarpmanın etkisi ile ezilen kabin içinde sıkıştı. Kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtulan sürücü, kabinin havalandırma camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, beton yüklü mikserin kovası kepçe yardımı çekiciden kurtarıldıktan sonra vinç yardımı ile kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (YE-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement