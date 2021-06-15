Beton mikseri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

-Ambulansın geçişi

-Mikserden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Kepçe ile yapılan çalışmalardan görüntü

-Sürücünün çıktığı havalandırma camından görüntü

-Olay yerinden detaylar



( KARABÜK ) - Mikserin kabininde sıkışan sürücü havalandırma camından çıkarak kurtuldu KARABÜK



- Karabük-Yenice karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak devrildi. Kazada ezilen mikserin kabininde sıkışan sürücü ise havalandırma camından çıkarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Yenice Karayolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. Sadi Çiftçi (47) idaresindeki 78 DD 302 plakalı beton mikseri yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatarak kayaya çarptı. Bu sırada devrilen mikserin sürücü Çiftçi, çarpmanın etkisi ile ezilen kabin içinde sıkıştı. Kendi imkanları ile sıkıştığı yerden kurtulan sürücü, kabinin havalandırma camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, beton yüklü mikserin kovası kepçe yardımı çekiciden kurtarıldıktan sonra vinç yardımı ile kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (YE-

