Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı



- Aydın’da beton mikserinin traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Azmak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde sola dönüş yapan ve arkasında bulunan tankerde hayvan gübresi taşıyan 09 PT 292 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.Ş. (51) idaresindeki 35 AAY 262 beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen traktör sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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