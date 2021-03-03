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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beton mikseri otomobile çarptı: 3 yaralı

Beton mikseri otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza yeri detaylar

Ali İl Hastane Karya Beton Mikseri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan otomobil detay
-Yaralının ambulansa götürülmesi

( SAKARYA ) -- Kazada, karı-koca ve çocukları yaralandı- Beton mikseri kaza sonrası olay yerinden kaçtı SAKARYA

- Sakarya’nın Kocaali ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilde sürücü, eşi ve çocukları yaralandı. Kaza, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 AB 210 beton mikseri, Karapelit istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Osman B. idaresindeki Renault marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sürücü Osman B., eşi Yaren B. ve çocukları Yonca B. sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, beton mikserinin ise kaza sonrası bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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