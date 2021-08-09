Beton mikseri ile çarpışan emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

-Emekli öğretmenin fotoğrafı

-Aile üyelerinden görüntü

-Kazaya karışan beton mikserinden görüntü

-Detaylar



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de arıların bakımını yapmaya giden yaşlı adam, tali yoldan ana yola çıktığı sırada beton mikseri ile çarpıştı. Hurdaya dönen araçta emekli öğretmen hayatını kaybetti. Kaza, Buldan ilçesi Denizli - Salihli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arıcılık yapan emekli öğretmen Abdil Çoban (65), 20 RA 740 plakalı aracıyla tali yoldan ana yola çıkmak istedi. O sırada Denizli’de faaliyet gösteren bir beton firmasına ait Mustafa B. idaresindeki 20 AAK 840 beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu Çoban’ın içerisinde bulunduğu otomobil taklalar atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı düşünülen Çoban’a ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri emekli öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde hayatını kaybeden Abdil Çoban’ın aile üyeleri acılı haberi alır almaz olay yerine koştu. Bölgeye gelen acılı ailenin feryadı yürekleri burktu. Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Çoban’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-

