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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beton mikseri fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı

Beton mikseri fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı

olay yeri

İlk Müdahale Fabrika Sağlık Ekibi Jandarma Beton Mikseri 

-Beton mikserinin sürücüsünün İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılma anları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde seyir halindeki beton mikseri oyuncak fabrikasının güvenlik kulübesine çarptı. Beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 06 GC 1428 plaka sayılı beton mikseri seyir halindeyken kontrolünü kaybederek Büyükkarıştıran’da bulunan bir oyuncak fabrikasının güvenlik kulübesine çarptı. Meydana gelen kazanın etkisiyle beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi intikal ederken, itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. Beton mikseri içinde sıkışan sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Sıkışan sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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