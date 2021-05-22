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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beton mikseri bakkal dükkanının üzerine devrildi: 2 yaralı

Beton mikseri bakkal dükkanının üzerine devrildi: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Kalaba Alabalık Beton Mikseri Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-kalabalık
-sağlık ekipleri
-röportaj
-detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde beton mikseri yolun altın kısmındaki bakkal dükkanının üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kaza Rize’nin Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzeri Hoşdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Hakan Kolçak yönetimindeki 53 ABG 160 plakalı beton mikseri, aşırı hız ve yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bakkal dükkanının üstüne devrildi. Kaza sırasında bakkal önünde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlatırken, bakkal önünde bekleyen Hatice Çavuşoğlu ile sürücü Hakan Kolçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakkal dükkanı üzerine devrilen beton mikserini kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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