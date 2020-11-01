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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Best Model Oğuzhan Bolat: “Hedefim oyunculuk”

Best Model Oğuzhan Bolat: “Hedefim oyunculuk”

Havalimanından dışarı çıkması

Yarış Oyunculuk 

-Yürüme detayları ve sevenleri ile buluşması
-Sevenleri ile toplu fotoğraflar
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Best Model Türkiye yarışmasında birinci olan 18 yaşındaki Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş’a geldi. Bolat, dizi tekliflerini değerlendireceğini söyledi.

33. Best Model Türkiye yarışmasında birinciliği elde eden Oğuzhan Bolat Kahramanmaraş Havalimanında sevenleri tarafından karşılandı. Kahramanmaraş’a hiç gelmeyeceği iddialarına yanıt veren Bolat, “İşim gereği İstanbul’da yaşayacağım ailem Kahramanmaraş’ta gidip geleceğim” dedi.
Best Model yarışması için uzun süren eğitim ve spor sürecinden geçtiğini ifade eden Bolat, hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu söyledi.

Dizi teklifleri aldığını belirten Bolat, “Çok güzel bir his daha önce den Best Model’de birinci olan Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu olsun çok iyi oyuncular çıktı, onların yolunu izlemek için bende Best Model yarışmasına girdim ve zaten hedefim de oyuncu olmaktı. Çok mutluyum, beklediğimden fazlaydı ve heyecanımdan yürüyemiyordum. Pandemiden dolayı erteleniyordu ve bende 7 aylık bir süreçte hazırlandım. Sürekli spor ve diyet yapıp emeklerimin karşılığını aldık. Uzun süre futbol oynadım, daha sonra oyunculuğa yöneldim ve 4 ay oyunculuk eğitimi aldım İstanbul’da ve sonra Best Model’de girdim" diye konuştu.
Yapımcıların ve menejerler yarışma sonrası kendisini aradığını söyleyen Bolat, "Ama ben biraz kafa dinlemek için geldim. Gittiğimizde hepsiyle görüşeceğiz" dedi.

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