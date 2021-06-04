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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beslediği pitbull kardeşini yaraladı

Beslediği pitbull kardeşini yaraladı

köpekten detay

Hastane Köpek Hayvan Barınağı Pitbull Hayvan 

-polis incelemesi
-köpeğin alınması
-hastane detay

( SİVAS )- Sivas’ta yasak olmasına rağmen beslenen pitbull 5 yaşındaki çocuğu yaraladı SİVAS

- Sivas’ta yasak olmasına rağmen beslenen pitbull 5 yaşındaki çocuğu yaraladı.Olay, Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D. tarafından beslendiği iddia edilen pitbull cinsi köpek 5 yaşındaki kardeşi A.E.D.’ye saldırdı. Kasık kısmından yaralanan çocuk Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sivas’ta yasak olmasına rağmen pitbull besleyen abi hakkında işlem başlatıldı. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
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