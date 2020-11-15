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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

kadının bankta oturması ve hamsterı tokatlaması

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu Turan Genç 

-kadının hamsterı ısırmaya çalışması

( ANTALYA )- Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdı ANTALYA

– Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.
Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.
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