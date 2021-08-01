- Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter 1 uçak müdahale ediyor



- Manavgat’ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez Çardak-Beydiğin arasında çıktı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken bazı vatandaşlarda ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor. Çardak-Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi çalışma gerçekleştiriyor. Rüzgarında etkisi ile zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ediyor. (EA-

