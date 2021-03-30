Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, gözyaşlarına boğuldu

--KURTARILAN KEDİDEN GÖRÜNTÜ --KEDİSİ KURTARILAN KADININ GÖZYAŞLARINA BOĞULMASINDAN GÖRÜNTÜ
( BURSA -ÖZEL)- Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı BURSA
- Bursa'da sahiplerinin beşinci katta baktığı kedi, balkondan dördüncü kata düştü. Kedisi itfaiyenin operasyonuyla kurtarılan kadın sevinç gözyaşları döktü. Mudanya ilçesinde bir ailenin baktığı kedi balkonda oynarken dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Alt katta kimsenin oturmaması sebebiyle kediye ulaşılamadı. Kedisini evladı yerine koyan kadın, hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli araçla kedinin mahsur kaldığı balkona çıkarak sevimli hayvanı kurtardı. Kedinin kurtarıldığını gören sahibi ise sevinçten gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
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