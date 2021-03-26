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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu

Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu

Otelden görüntü

Polis Hastane İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi
-Polislerden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Azerbaycanlı iş insanının hastanedeki tedavisi devam ediyor İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde konaklayan Azerbaycanlı iş insanı Nihat Aliyev (40), 3 kadın arkadaşı ile eğlendikten sonra silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş insanının tedavisi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Akıllara durgunluk veren olay saat 23.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre 6 arkadaşı ile otelde konaklayan Azerbaycan uyruklu iş insanı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 3 kadın arkadaşı ile eğlendikten sonra odasına çıkmaya karar verdi. 3 kadın arkadaşı ile odaya çıktıktan sonra silahla kafasına sıkan iş insanı intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan otel çalışanları ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş insanını ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. İş insanının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, 3 kadın ifadesi alınmak üzere merkeze götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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