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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada gözaltına alınan otobüs şoförü, sağlık kontrolüne çıkarıldı

Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada gözaltına alınan otobüs şoförü, sağlık kontrolüne çıkarıldı

Zanlı çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Baros Belediye Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 


- Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sağlık kontrolüne çıkarıldı. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ÖFA
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