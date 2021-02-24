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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yeraltı kablolarında korkutan patlama kamerada

Beşiktaş’ta yeraltı kablolarında korkutan patlama kamerada

-Cep telefonu-

Kamera Cep Telefonu 

-Yaşanan patlamalar
-Patlayan yeraltı kabloları
-Yapılan müdahale

( İSTANBUL ) - (Özel)Beşiktaş’ta yeraltı kablolarında korkutan patlama kamerada İSTANBUL

- Beşiktaş’ta yeraltı kablolarında su borusundaki arızayı giderme çalışmalar esnasında patlama meydana geldi. Korkutan patlamalar cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin müdahalesi sonrası elektrik kesilerek arıza giderildi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokak üzerindeki su borularında yapılan çalışma esnasında yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Kabloların patlamasının ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, BEDAŞ ekiplerinin yardımıyla elektriği keserek patlamaların yaşanmasını durdurdu. Ardından müdahalede bulunan ekipler, arızayı giderdi. Kablolarda yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC-ZA-
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