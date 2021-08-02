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Beşiktaş’ta yangın paniği
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yangın paniği

Beşiktaş’ta yangın paniği

Binadan çıkan dumanlardan görüntü

Yangın Paniği Kamera Yangın Cep Telefonu Yükselen 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Ev sahiplerinden görüntü
-Yangın dumanları görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- 4 katlı bir binanın en üst katında yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü- Binadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Binadan yükselen yoğun duman cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Vezirköşkü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası oluşan yoğun dumanı fark eden bina sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında çıkan yoğun duman bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. (GK-RU-NSO-BA-Y)
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