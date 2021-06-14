Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yangın paniği

Beşiktaş’ta yangın paniği

İtfaiye ekipleri

Yangın Paniği Trol 

-Yangının çıktığı bina
-Vatandaşlardan detay
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı İSTANBUL

- Beşiktaş'ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olay saat 9.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binadaki vatandaşları ve etraftakilerin paniklemesine neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement