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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

Alev alan araç

Söndürme Tüpü Kamera Trol 

-Alevlere müdahale
-Soğutma çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.
Büyüyen yangın söndürme tüpüyle müdahale edilmesi sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından da soğutma çalışması yapıldı. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Uzuncaova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde park halinde olan otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada Beşiktaş Arama ve Kurtarma ekibi alevlerin arttığı yangına söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahelenin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği olay kameralara yansıdı. (DCC-ÖFA
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