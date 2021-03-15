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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta yalnız yaşayan Cibutili tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

Beşiktaş’ta yalnız yaşayan Cibutili tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen arkadaşları

A Haber Evde Çalışma Cenaze Aracı Tıp Öğrencisi Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) -- Arkadaşlarının uzun süre haber alamadığı 30 yaşındaki gencin intihar ettiği öğrenildi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta 3 gün önce yurtdışından dönen 30 yaşındaki Cibuti uyruklu tıp öğrencisi, evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının uzun süre haber alamaması üzerine itfaiye yardımıyla kapısı kırılarak evine giren polis, yaptığı incelemede gencin kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Türkali Loşbahçe Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 buçuk ay önce Türkiye’ye gelen Cibuti uyruklu 30 yaşındaki Mouwakaf Ali Said, 3 gün önce yurtdışından İstanbul’a döndü. Cuma gecesi eve giren gençten arkadaşları yaklaşık 2 gün boyunca haber alamadı. Gencin durumundan endişe eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu nedenle ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırdı. İçeriye giren polis ekipleri gencin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşları ulaşamayınca cansız bedenine ulaşıldı Bunun üzerine polis ekipleri evde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda gencin kendini demir boruya asarak intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan gencin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 3. sınıfta okuduğu ancak eğitim ve öğretiminin dondurduğu ve Cibuti İstanbul Fahri Konsolosluğu’nda çalıştığı iddia edildi. (DCC-ÖFA
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