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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Araçların durdurulması

Ticari Taksi Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri Trol 

-İzin belgelerinin kontrolü
-Trafik ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( İSTANBUL )- Dolmabahçe’de polis ekiplerinden kısıtlama denetimi İSTANBUL

- Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi. Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü.
Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
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