Beşiktaş’ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

-Dans edenler

-Maskelerin olmayışı

-Sosyal mesafenin hiçe sayılması

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçerek saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi’nde dün gece normalleşmenin dozunu kaçırdı. Normalleşmeyi abartan gençler, maskeleri çıkartıp dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

