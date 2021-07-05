Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Beşiktaş’ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

Beşiktaş’ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

Eğlenen vatandaşlar

Kamera Cep Telefonu Normalleşme Grup Genç 

-Dans edenler
-Maskelerin olmayışı
-Sosyal mesafenin hiçe sayılması
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçerek saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi’nde dün gece normalleşmenin dozunu kaçırdı. Normalleşmeyi abartan gençler, maskeleri çıkartıp dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı