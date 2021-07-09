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Beşiktaş'ta motosikletlilere yönelik denetim
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ta motosikletlilere yönelik denetim

Beşiktaş'ta motosikletlilere yönelik denetim

Motosikletlerin durdurulması

Gesi Hırsız Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Sürücü belgesi kontrolü
-Plaka kontrolü
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-i yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul’un farklı noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen gerçekleştirilen denetimlerde de durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Denetimini değerlendiren motosiklet sürücüsü Ömer Karayeli, “Denetimleri iyi buluyorum çünkü bu sıralar motor hırsızlıkları çoğaldı. Bu yüzden sürekli denetimlerin olması gayet güzel” dedi.

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