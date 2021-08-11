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Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı

Beşiktaş’ta korkutan yangın: Alev alev yandı

Jeneratörden alev çıkması

Efes Yangın Altın Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Sokağın duman altında kalması
-Vatandaşların yangını izlemesi
-Vatandaşla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beşiktaş’ta 4 katlı iş yerinin jeneratör bölümünde yangın çıktı. Binada büyük panik yaşanırken, alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yangın, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aydın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki jeneratör bölümünde çıktı. Jeneratörün alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. İş yerinde çalışanlar yangını korku dolu gözlerle izledi. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden önce yangına müdahale etti. Çevredeki diğer iş yerlerinden getirilen yangın tüplerini kullanan vatandaşlar yangının büyümesini önledi. O dakikalarda iş yerinin bulunduğu sokak dumanlar altında kaldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti ve yangın söndürüldü. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Yangını görenlerden biri olan Emre Şahin isimli bir vatandaş, “Kuafördeyken buradan dumanların yükseldiğini gördüm. İlk başta kısa süreceğini düşünerek bekledim ama kısa sürmedi. Kafenin altındaki jeneratörden çıkmış galiba. Bir süre ekiplerin gelmesini bekledik ama hızlı gelmedi. İtfaiye ekipleri trafikten dolayı erken gelemediklerini söyledi.

İçeride kimse yok. Buradaki arkadaşlar, vatandaşlar sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Birçok yangın tüpü getirildi ama vatandaşın elinden de bu kadar geldi. Çok fazla söndürülemedi. Son olarak itfaiye geldi ve şimdi de müdahale ediyorlar” dedi.
(YEŞ-ÖFA
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