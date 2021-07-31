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Beşiktaş’ta korkutan yangın
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta korkutan yangın

Beşiktaş’ta korkutan yangın

Vatandaşların su dökmesi

Su Alışveriş Yangın Alışveriş Merkezi 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Çevreden geçen araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü. Beşiktaş’ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıktı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. (DZ-Sİ-
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