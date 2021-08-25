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Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza yapan otomobilden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Otomobilden detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Varnalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Eris idaresindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarparak yan devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye götürdü. Araç ise devrildiği yerden kaldırıldı.
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