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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta kısıtlama denetimleri sürüyor

Beşiktaş’ta kısıtlama denetimleri sürüyor

Vatandaşlardan detay

Hafta Sonu Para Cezası 

-Denetlemelerden detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul genelinde kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş İlçe Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy Bebek Sahilinde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri denetimlerde vatandaşları tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını sordu. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasın uymayan vatandaşlara 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
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