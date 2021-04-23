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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

Görüntü dökümü:

Polis Kamera Polis Ekipleri Trol 

-Denetimlerden görüntü
-Sürücülerin görüntüsü
-Sürücülerin belgelerinin olup olmadığının kontrol edilmesi
-Drone kameralarına yansıyan görüntüler

( İSTANBUL -DRONE)- Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi- Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi İSTANBUL

- Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir denetim gerçekleştirildi.
Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı.
Bu kapsamda polis ekipleri tarafından Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.
Saat 07.00'da başlayan denetimlere trafik ve asayiş polisi katıldı.
Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Saat 17.00'yee kadar devam edeceği öğrenilen denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.
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