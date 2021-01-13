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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta kedi kurtarma operasyonunda hareketli anlar kamerada

Beşiktaş’ta kedi kurtarma operasyonunda hareketli anlar kamerada

Ekibin müdahale etmesi

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu İtfaiye Eri Harekete Geç Cep Telefonu 

-Sepetin dallara girmesi
-Kedinin kurtarılması

( İSTANBUL - ÖZEL) Beşiktaş’ta kedi kurtarma operasyonunda hareketli anlar- Ağaçtaki kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye erinin bulunduğu sepet dallarına arasına girdi İSTANBUL

- Beşiktaş’ta ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri, sepetin hızla dalların arasına girmesi nedeniyle hareketli dakikalar yaşadı. Dakikalar süren çalışma sonucu kedi kurtarılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Akatlar Zeytinoğlu Caddesi üzerindeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir site bahçesindeki ağacın tepesinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kedinin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Bahçeye giremeyen ekipler kediyi kurtarmak için üst caddeden müdahale etmeye başladı.
Sepet dallara girince hareketli anlar yaşandı İtfaiye sepetiyle ağaca yanaşan itfaiye eri, kediyi kurtarmak istediği esnada sepet dalların arasına girdi. İtfaiye ekibinin dakikalar süren hummalı çalışması sonucu kedi kurtarıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC-ÖFA
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