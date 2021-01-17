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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta karın keyfini çocuklar çıkardı

Beşiktaş’ta karın keyfini çocuklar çıkardı

Kar topu oynayanlar

Kar Kalınlığı Kar Topu Kar Yağışı 

-Kutlu Seymen röp.
-Derin Tuna Seymen röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkamayan vatandaşlar, kapı önlerinde kar topu savaşı yaptı. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise duyduğu mutluluğu dile getirdi. İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, aralıklı olarak devam etti. Ana yollar ve caddeler kar yağışından etkilenmedi. Kar yağışından dolayı çocuk parklarında ve kapı önlerinde kar birikti. Beşiktaş’ın Nisbetiye Mahallesi’nde bulunan Şeker Parkı’nda el sürülmemiş yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İstanbul’da özlenen kar manzarasını gören vatandaşlar kapı önlerine ve parklara çıktı. Beşiktaş Şeker Parkı’na gelen aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı. 4 yaşındaki oğlu Derin Tuna Seymen’i kar topu oynamaya çıkartan Kutlu Seymen, “Çok seyrek yağıyor. Onu da kaçırmak istemedik. Sokağa çıkma kısıtlamasında arabaların geçmemesi, karın bozulmaması daha da güzel hale getiriyor” dedi.
Karın keyfini çıkaran çocuklar ise duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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