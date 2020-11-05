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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama (2) - İSTANBUL

Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Görgü tanığı ile röportajBeşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlamaİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı bir patlama meydana geldi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiPatlamada biri ağır 2 kişi yaralanırken, ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik Önlemi Ağır Yaralı Gaz Sıkışması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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