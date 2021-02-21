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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

Araçlardan detay

Opel Polis İstinat Duvarı Zabıta 

-Yıkılan duvardan detay
-detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çöktü, 3 araçta hasar meydana geldi. Olay saat 10.00’da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarındaki duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan 3 aracın üstüne düştü. Olayı duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
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