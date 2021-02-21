Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

-Yıkılan duvardan detay

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çöktü, 3 araçta hasar meydana geldi. Olay saat 10.00’da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarındaki duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan 3 aracın üstüne düştü. Olayı duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor.



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