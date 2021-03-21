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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Beşiktaş’ta duvar çöktü

- Beşiktaş’ta duvar çöktü

-Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntüler

( İSTANBUL )- Sokağa çıkma kısıtlaması olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi İSTANBUL

Nadan 


- Beşiktaş’ta eski bir binada yağmurun da etkisiyle duvardan kopan tuğlalar sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Beşiktaş Gültekin Sokak’ta eski bir binadan yağmurun da etkisiyle tuğla düştü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolda kimsenin olmaması ise, olası bir can kaybının ya da yaralanmanın önüne geçti. Mahalleli tarafından haber verilen belediye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek sokaktaki tuğlaları kaldırdı. Öte yandan ekipler tarafından duvarın kalan parçası da tehlike oluşturmaması için yıkıldı. (Mİ-
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