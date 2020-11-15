Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş’ta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki trafik levhasına vurarak durabildi. Kaza sonrası dumanların yükseldiği otomobilden yaralı şekilde çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 08:15 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 ND 049 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkarak trafik levhasına vurarak durabilen otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile müdahale ederken sağlık ekipleri yaralı yolcuyu araç içerisinden çıkartarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale dönerken büyük hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.



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