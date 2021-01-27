Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan adliyeye sevk edildi

( İSTANBUL ) -- Zanlı: “Saçma sapan işler” İSTANBUL
- Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” dedi. Önceki gün Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlının emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Olayı gerçekleştiren zanlı Hasan Hüseyin Y’, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilişi sırasında basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” demesi dikkat çekti. (YM-
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