Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan adliyeye sevk edildi

Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan adliyeye sevk edildi

Zanlının adliyeye sevki

Basın Mensupları Irak 

-Sorulara verdiği yanıtlar
-Olayın arşivi

( İSTANBUL ) -- Zanlı: “Saçma sapan işler” İSTANBUL

- Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” dedi.
Önceki gün Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan zanlının emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Olayı gerçekleştiren zanlı Hasan Hüseyin Y’, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilişi sırasında basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” demesi dikkat çekti. (YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement