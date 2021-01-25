Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta dehşet anları kamerada

Beşiktaş’ta dehşet anları kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Hastane Kamera Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Saldırganın yaklaşması
-Saldırması ve bıçaklaması
-Şahısların kaçması
-Kadını duvara sıkıştırması
-Defalarca bıçaklaması
-Şahsın kaçması

( İSTANBUL )- Akli dengesi bozuk kağıt toplayıcı bir şahıs 2’si kadın 3 kişiyi bıçakladı- Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor İSTANBUL

- Beşiktaş’ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiyi bıçakladı. Dehşeti anları kameralara yansırken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen 2’si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kadını defalarca bıçakladı Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahıs arkadan yaklaştığı kişilere bıçakla saldırıyor. Aldığı darbelerle il kişi yere düştükten sonra kaçıyor. Saldırgan duvara sıkıştırdığı kadını defalarca bıçakladıktan sonra kaçıyor. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelem sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis saldırganın peşinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden Beşiktaş polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DCC-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı